Finalmente stiamo per entrare nel week end che ci ritufferà nel campionato italiano, ma questa volta con delle enormi novità rispetto all'ultimo turno disputato. In casa Juve sembra infatti essere cambiato tutto dopo una campagna acquisti mozzafiato che, ha portato due elementi cruciali come Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. C'è grande attesa tra i tifosi di vederli presto in campo, cosi come scalpitano i diretti interessati, con l'attaccante serbo che insegue il suo terzo centro contro il Verona, dopo averne realizzati due nella passata stagione, uno all'andata e uno al ritorno.