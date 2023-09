DaNon avete ancora acquistato il vostro biglietto per i match contro Torino e Hellas Verona?Dalle ore 10:00 di martedì 19 settembre 2023 inizierà la vendita libera per il Derby della Mole e il match contro la formazione veneta. Il primo si giocherà sabato 7 ottobre alle ore 18:00 e il secondo sabato 28 ottobre alle ore 20:45.Dopo la vendita riservata ai Member, dunque, ecco l'inizio della vendita libera per due nuove sfide all'Allianz Stadium che potrete vivere al fianco dei nostri ragazzi.TARIFFE SPECIALIIn vista di queste due partite saranno previste due tariffe speciali:- una dedicata agli Under 16, destinata a tutti coloro che avranno meno di sedici anni il giorno dell'evento;- l'altra dedicata a tutti coloro che sono in possesso della Juventus Card.