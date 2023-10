pic.twitter.com/2SORztAypN — Serie A Out of Context (@calcionocontext) October 28, 2023

Spunta un video che riprende l’attimo in cui Moisesegna il secondo gol, il secondo gol annullato. Video ripreso da bordocampo, da una prospettiva che racconta molto di quanto successo.Siamo nel finale dell’azione: Kean svetta di testa e segna. Si vede, a terra, mentre osserva tutta l’azione: quando la palla entra in rete comincia a rotolarsi a terra e chiedere l’intervento di arbitro e staff sanitario. Chiaramente non si era fatto nulla, ma è servito ad attirare l’attenzione: da lì la chiamata del Var e la revisione dell’arbitro che annulla la rete.