Stasera alle 20.45 all'Allianz Stadium la Juventus riceve il Verona per la sfida della domenica sera della 5^ giornata di Serie A. Diverse assenze da registrare, come lo squalificato Chiesa, il contagiato da coronavirus Ronaldo e gli infortunati Chiellini, Alex Sandro e De Ligt. Ma anche un gradito ritorno "made in Usa"...

Questi i 21 giocatori che l'allenatore bianconero Andrea Pirlo ha convocato per la partita:

PORTIERI

Szczesny

Buffon

Pinsoglio

DIFENSORI

Danilo

Cuadrado

Bonucci

Demiral

Frabotta

CENTROCAMPISTI

Arthur

Ramsey

McKennie

Rabiot

Bentancur

Bernardeschi

Kulusevski

Portanova

Peeters

ATTACCANTI

Morata

Dybala

Vrioni

Rafia