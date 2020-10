8









Una nuova multa per Fabio Paratici. Dopo l'episodio di Crotone, in cui il Giudice Sportivo gli comminò una multa di €10.000, ecco un nuovo episodio, avvenuto nella gara contro il Verona. A Crotone, non autorizzato, al 43° del secondo tempo, stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara. E anche contro il Verona bersaglio è sempre il medesimo, l'arbitro.



Ecco il comunicato del Giudice Sportivo Mastrandrea:



"AMMENDA DI € 15.000 E DIFFIDA

Paratici Fabio (Juventus): In quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo".