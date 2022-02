Dal sito ufficiale della Juventus:



"A partire dallo scorso novembre la Juventus è la squadra che ha ottenuto più clean sheet nei maggiori cinque campionati europei: 9 in 13 match.

Con i gol di Vlahovic e Zakaria, questa è solo la seconda volta che segnano due giocatori all'esordio con la maglia della Juventus nello stesso match di Serie A, nell'era dei tre punti a vittoria, dopo l'11 settembre 2011 v Parma (in gol Vidal e Lichtsteiner).

Solo Robert Lewandowski (24) ha segnato più gol di Dusan Vlahovic (18) nei maggiori 5 campionati europei 2021/22.

A partire dal 2010, Dusan Vlahovic è uno dei tre attaccanti della Juventus ad aver segnato all’esordio con i bianconeri in Serie A, insieme a Carlos Tevez nel 2013 e Gonzalo Higuaín nel 2016.

Per la terza volta in Serie A sia Dybala che Morata hanno fornito assist nello stesso match della Juventus, dopo il maggio 2016 v Sampdoria e il novembre 2015 v Palermo."