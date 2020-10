4









Uno, due e tre. Non esattamente la rivoluzione, ma tre novità sostanziali in casa Juve in questa sfida - già importante - contro il Verona. Tre come la difesa di partenza, che sarà orfana di Giorgio Chiellini e che vede una conferma non esattamente scontata: sarà Demiral a sostituire il capitano, portando Danilo sulla sinistra con estremi compiti di copertura. Anche perché sulla fascia mancina agirà quasi certamente Federico Bernardeschi.



L'IDEA DI PIRLO - Proprio Bernardeschi è la prima novità partorita dalla mente di Andrea Pirlo. Del resto, l'aveva detto: l'ex Viola, il Maestro, lo vedeva lì a correre, a ripiegare, a pennellare con il suo sinistro. Non di certo a ragionare sulla trequarti, a ricercare l'ultimo passaggio. Quest'ultimo compito potrebbe prenderlo Arthur, seconda novità della sfida contro gli uomini di Juric: Rabiot più di Bentancur al suo fianco, ma il brasiliano deve mettere minuti e iniziare a trovare i giri giusti. Infine, Dybala: il dubbio della vigilia proverà a dissiparsi con il tempo e con le parole del Maestro, più atteso del solito in conferenza stampa.