Your browser does not support iframes.









di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Juventus e Verona sono ferme sull'1-1 al termine del primo tempo all'Allianz Stadium. Sarri presenta in campo una formazione con cinque cambi rispetto a Madrid: Buffon per Szczesny in porta, Demiral per De Ligt in difesa, Bentancur e Ramsey a centrocampo al posto di Pjanic e Khedira e Paulo Dybala per Higuain. I bianconeri vanno sotto al 21' per effetto di un gol di Miguel Veloso che trova uno splendido mancino dalla distanza dopo che, 10 secondi prima, Di Carmine aveva sbagliato il rigore e Lazovic aveva preso in pieno la traversa sulla respinta. Al 32' Ramsey pareggia i conti con un tiro deviato dalla distanza.



Nella nostra gallery top e flop a fine primo tempo