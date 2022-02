1







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Gli occhi erano quelli giusti. Allegri non aveva poi sbagliato a individuare in Dusan Vlahovic un elemento già fondante e fondamentale: gira tutto attorno a lui, nel benissimo e in qualche stralcio di male (un paio di errori, non da lui, sul taccuino ci sono finiti). Comunque, col centravanti la Juve è avanti al quarantacinquesimo: il nuovo numero 7 ha impiegato appena 13 minuti per entrare nella storia bianconera. Un piccolo passo per Dusan - rispetto a quello che può dare -, un grande passo per Allegri. Che finalmente la sblocca dopo poco tempo e poche azioni. Alleluja, urlano dagli spalti. Il salvatore, versione juventina, ha il volto e la fame di Vlahovic.



Leggi TOP e FLOP nella gallery dedicata.