Due settimane ad. Cioè: in campo, però, non ci sono occasioni, si fatica a vedere continuità di idee in mezzo al campo. E allo Stadium è soloSolito alibi: post sosta le scorie si fanno sentire, stavolta però le scelte di Allegri non hanno portato neanche all'episodio. Peccato. Anche giocarsela così: peccato.