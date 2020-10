di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Occasioni, buone. Rischi, tanti. Tra Juve e Verona è 0-0 e per Andrea Pirlo il sospiro è per metà sollievo, per l'altra di delusione. Anche perché, buchi difensivi a parte, i bianconeri se la giocano e continuano a macinare gioco e occasioni. Cos'ha pagato, dunque, la Juventus? L'imprecisione, di Bernardeschi e Cuadrado; poi la preoccupazione. Perché negli ultimi venti metri poteva e doveva dare un senso a questa gara. Vedere per credere Alvaro Morata: al primo affondo offensivo, ha cambiato le sorti di questa partita. Purtroppo in fuorigioco.



In difesa la musica è alta e le danze frenetiche, ma con un assetto così offensivo le tre occasioni nitide concesse all'Hellas sanno di scotto da pagare.



