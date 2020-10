7









I fuorigioco millimetrici su Colley e Morata, le chiamate al limite più o meno sparse per tutta la partita. Poi? Poi un intervento, netto, duro, che per quasi tutte le moviole dei giornali sportivi si trattava di sereno calcio di rigore. Sì, perché - Gazzetta dello Sport a parte - Tuttosport e Corriere dello Sport concordano: l'intervento di Faraoni, che al minuto 37 trattiene Bernardeschi in area, può essere sanzionato con un calcio di rigore. Il Var non interviene, ma non è la tecnologia ad essere nel mirino: la valutazione è tutta dell'arbitro, che decide di sorvolare quando avrebbe potuto avere l'ausilio dell'assistente. La trattenuta era da rigore, e lo dicono le moviole qui in basso.