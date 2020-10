Juve-Verona può avere 4 titolari nati dal 2000. È successo solo in 2 gare su 100. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come tra bianconeri e gialloblù possa arrivare un super spot per i ragazzi di questo campionato. Ovviamente, il tutto a patto che Dejan Kulusevski sia della partita: resta ancora in dubbio, lo svedese, in ballottaggio con Aaron Ramsey. Nel Verona sembrano poter partire dal primo minuto tre giocatori: Colley o Salcedo, poi di certo Ilic e Lovato. In panchina ci sono poi Portanova - titolare nella Juve di Crotone - e Amione, 2002 interessante prelevato proprio dagli scaligeri.