Le parole di Danielea Sky prima di: "Potrebbe essere un'ottima occasione, sarebbe bello dopo tanto tempo. Il percorso è lungo, ma prenderci tre punti e il primo posto sarebbe una bella soddisfazione. Sarà difficile. Come in tutte le partite se non ti metti al pari dal punto di vista dell'agonismo, lo abbiamo dimostrato noi stessi, fai fatica con tutte... Dobbiamo dare una bella risposta per confermare la vittoria di Milano".