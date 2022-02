E' solo questione di ore prima che la Juventus scenda in campo nel posticipo serale contro il Verona, dove in palio ci sono 3 punti pesantissimi dopo il passo falso dell'Atalanta nell'anticipo delle 12:30 contro il Cagliari. Bianconeri che fremono per lanciare dal primo minuto il grande atteso Dusan Vlahovic ma che, potranno contare anche su alcuni rientri importanti, come quelli di Danilo e Bonucci. Per il brasiliano è quasi certa anche una maglia da titolare, nonostante il lungo stop che lo ha costretto a restare fuori dal campo per molto tempo.