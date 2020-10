Stasera alle 20.45 la Juve riceve l'Hellas all'Allianz Stadium per la 5^ giornata di Serie A. Pirlo deve fare a meno dello squalificato Chiesa e degli indisponibili Alex Sandro, De Ligt, Chiellini e Ronaldo. Come di consueto, lo schema che si va a disegnare nelle probabili formazioni è il 3-4-1-2, con tutte le variabili nello sviluppo del gioco ormai note. In vista dell'impegno col Barcellona di mercoledì in Champions League dovrebbe riposare Kulusevski, mentre i candidati principali per il tandem di centrocampo sono Arthur e Rabiot. A sinistra, ballottaggio Frabotta-Bernardeschi con il 21enne romano in vantaggio. Su quella corsia, come terzo di difesa, dovrebbe esserci il supporto di Danilo, scambiato di posizione con Demiral dirottato sul centrodestra.

COME SEGUIRLA - Juventus-Verona sarà trasmessa in tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Altrimenti potrete leggerne l'andamento in diretta qui su Ilbianconero.com