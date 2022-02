I tifosi juventini stanno facendo il conto alla rovescia delle ore che li separano dall'esordio ufficiale di Dusan Vlahovic con la maglia della Juve. Sul destino del serbo ci sarà il Verona di Igor Tudor che, dal canto suo proverà a tentare l'impresa di raggiungere le 5 gare consecutive senza sconfitta contro i bianconeri. Per riuscirci però, non potranno fare affidamento su Simeone. Il Cholito sarà infatti assente per squalifica e questa risulterà una grave perdita per gli scaligeri, dato che l'argentino risulta essere il giocatore più prolifico della squadra gialloblù e lo dimostrano le sue 12 reti segnate sulle 43 totali del Verona, toccando una percentuale del 28%.