L'allenatore del Verona, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita che vedrà i gialloblù affrontare la Juventus.



ANNO SCORSO - "Prima ci scordiamo dell'anno scorso meglio è. Non abbiamo fatto il ritiro, adesso stiamo facendo amichevoli. L'ultima prestazione è andata oltre le mie aspettative, sapendo che c'erano tre o quattro ragazzi che avevano fatto solo una settimana. Sono rimasto sbalordito di come la squadra è stata in campo. Siamo in fase di costruzione, non è facile mettere insieme tutti i nuovi. L'anno scorso c'è stato il ritiro e abbiamo lavorato insieme per quattro o cinque settimane, ho avuto più tempo per insistere sui particolari. Quest'anno finora è andato oltre. Trovo queste difficoltà, poi spero che i ragazzi crescano il più in fretta possibile".



BARAK E VELOSO - " Barak è arrivato, oggi si è allenato da solo e domani dovrebbe allenarsi con il gruppo. Vedremo come sta, se può essere utilizzato per qualche minuto. Veloso disponibile? No, né domenica, né martedì né la prossima domenica. Magnani è lontano dalla forma migliore, Barak vediamo come sta. Gli altri vediamo".



KALINIC - "Sta lavorando, si impegna e cerca di raggiungere la forma. Per attaccanti così, che vivono di esplosività, ci vuole un po' di tempo. Poi vediamo se conquista il posto, che non è regalato. La mia idea è inserirlo gradualmente".