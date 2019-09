di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino



Buffon 7 - Ancora allo Stadium, ancora contro il Verona. Gigi si prende l’abbraccio della sua gente ma non può niente sul capolavoro di Miguel Veloso. Smanaccia via tutto quello che passa dalle sue parti nella ripresa. Decisivo nel finale su Pessina.



Danilo 6 – Sufficienza striminzita perché nel finale si fa scavalcare da Pessina ma Buffon lo salva.



Bonucci 6 – Meno lucido rispetto a Madrid ma c’è da capirlo. Le sta giocando tutte. Salva il possibile pari del Verona in maniera fortuita.



Demiral 5.5 – Il fallo da rigore su Di Carmine è netto. Da quel momento in poi perde le sue certezze. Intorno all’ora di gioco inizia piano piano a svegliarsi ma le incertezze restano.



Alex Sandro 6 – Resta la sensazione che sia un calciatore in crescita anche se questa volta non sforna nessun assist.



Ramsey 7 – Esordio dal 1’ e gol. Più di così non poteva davvero chiedere. Oltre alla rete del pari convince per i suoi tempi di inserimento e le giocate fatte con Ronaldo e Dybala, sempre coi tempi giusti. (60’ Khedira 6 – Al piccolo trotto arriva ovunque.)



Bentancur 5.5 – Non fa errori clamorosi ma il giro palla troppo lento e troppe palle perse, anche ingenuamente. Rimandato (50’ Pjanic 6 – Gioca semplice ma sbaglia poco.)



Matuidi 6.5 – Il paradosso è che è diventato il vero intoccabile del centrocampo di Sarri. Ci mette un po' ad ingranare, nella ripresa fa bene tutte e due le fasi. Finisce in crescendo, senza mai perde lucidità e procurando il rosso a Kumbulla.



Cuadrado 7 – Sempre vivace e sempre decisivo. Guadagna il rigore del vantaggio con un’accelerazione delle sue.



Dybala 6.5 – Si sacrifica tanto andando a prendere tanti palloni sporchi e tanti, tanti calci. Esalta lo Stadium quando scambia veloce con Cristiano Ronaldo ma capita ancora troppo poco spesso. Gli manca il gol ma la strada sembra quella giusta. (72’ Higuain 6 - Pronti via prende subito una botta al naso che lo costringe ad essere visitato dai medici bianconeri un paio di volte.)



Ronaldo 6.5 – Segna il rigore del vantaggio ma per lui è ordinaria amministrazione. Cerca l’intesa con Dybala ma gli scambi sono ancora troppo rari.



All. Sarri 6 – La Juve fa il massimo con il minimo. Porta a casa tre punti ma dal punto di vista del gioco c’è stato un passo indietro. Resta anche il problema delle palle inattive su cui la Juve soffre terribilmente.



VERONA: Silvestri 6; Rrhamani 5.5, Kumbulla 6, Gunter 5; Faraoni 5.5, Amrabat 6 (84’ Pazzini sv), Veloso 7, Lazovic 6; Zaccagni 6 (73’ Tutino 6), Verre 5.5 (58’ Pessina 5.5); Di Carmine 5. All. Juric 6.