di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

E i pali, e le traverse, e i centimetri, e una squadra senza Ronaldo. Ma quanto conta, sul serio, il destino in tre pareggi di fila in campionato? Chiaro che spostino, chiaro che cambino. Chiaro che incidano. Però c'è da andare dentro al problema, vivisezionare quanto visto per capire il perché del mal di scelta negli ultimi venti metri. Non è solo questo, è anche questo. E' una traccia e magari dà una soluzione, stile Kulusevski. Adesso è già corsa contro il tempo, con il Napoli e il Milan che pregustano il bottino e serrano le fila per un'occasione irripetibile. Del resto, lo è. Lo sarà a lungo. E con il fiato sul collo, le pressioni e una classifica da non guardare assolutamente, una squadra giovane come la Juventus ha tutto da perdere, appena l'onore da guadagnare. Andiamo nel dettaglio: ecco le cinque cose che non hanno funzionato.