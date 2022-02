Finalmente si torna in campo. Dopo la lunga sosta nazionali la Serie A è ripresa è c’è grande curiosità nel vedere la Juventus 2.0, quella che dopo la sessione di mercato invernale è profondamente cambiata, rivoluzionata. In particolare, ovviamente, c’è ancora più curiosità nello scoprire quale potrà essere l’impatto dei nuovi acquisti, Vlahovic e Zakaria. L’entusiasmo, in casa bianconera, non manca. Di fronte, però, un’avversaria temibile come il Verona di Tudor, anche se limitata dalle tante indisponibilità. La caccia al quarto posto è riaperta.(4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. A disp. Perin, Pinsoglio, Cuadrado, Pellegrini, Bonucci, Rugani, McKennie, Kean, Kaio Jorge, Aké. All. Allegri: Montipo’; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Miguel Veloso, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Lasagna. A disp. Chiesa, Berardi, Kalinic, Cancellieri, Bessa, Sutalo, Coppola, Retsos, Praszelik