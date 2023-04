È il 1° aprile ma lanon vuole nessuno scherzo. All'Allianz Stadium la squadra bianconera inaugura un mese che si preannuncia più intenso che mai con 90 partite in 30 giorni, la prima delle quali la mette di fronte all'di Marco Zaffaroni. L'obiettivo è quello di centrare una vittoria per consolidare il secondo posto in classifica conquistato sul campo, oltre che per arrivare nel migliore dei modi alla prima delle due semifinali di Coppa Italia contro l'Inter, in programma martedì sera. Fischio d'inizio alle 20.45.: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Barrenechea, De Sciglio; Kean, Milik. All. Allegri: Montipò; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Depaoli, Duda, Veloso, Tameze; Faraoni, Gaich; Lasagna. All. Zaffaroni