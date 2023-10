Si torna in campo, si torna all'Allianz Stadium. È la notte dia Torino, dove a partire dalle 20.45 la squadra di mister Massimilianoaffronta i gialloblù nella gara valida per la 10^ giornata di campionato. Una sfida da non sbagliare per i bianconeri, tanto più dopo che il tecnico livornese ha parlato apertamente dell'ambizione scudetto.Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Rabiot, Locatelli, Kostic; Vlahovic, Kean. All. AllegriMontipò; Faraoni, Magnani, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Folorunsho, Doig; Duda; Bonazzoli, Djuric. All. Baroni