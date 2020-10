Ripetersi in campionato, dopo la bella vittoria nell'esordio in Champions a Kiev, e iniziare a risalire posizioni: ladi Andreaè chiamata a una convincente risposta indopo il deludente pareggio di Crotone, nella sfidaall'Allianz Stadium, valida per il, contro ildi Ivan. I bianconeri, che hanno totalizzato finora 8 punti con due vittorie (una a tavolino col Napoli) e due pari, vogliono i tre punti per accorciare momentaneamente dal Milan capolista e portarsi a meno 1 dalla vetta: per farlo, vista l'assenza dio, ancora fuori perché positivo al Covid, Pirlo si affida ad Alvaro Morata, tre gol nelle ultime due gare, e al rientrante dal 1' Paulo Dybala, che ha superato i problemi fisici e il malcontento. Di fronte l'Hellas, autentica sorpresa della passata stagione e sempre rivale scomodo, distanziata di solo un punto, seppur non vinca da due gare.Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski; Dybala, Morata. All. Pirlo​: Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric​