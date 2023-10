Come racconta il Corriere dello Sport, non ci saranno particolari sorprese nelle scelte di. Le rotazioni in difesa e a centrocampo sono limitate dagli infortuni di Danilo e Alex Sandro e dalle vicende giudiziarie di Pogba e Fagioli. Così, davanti a Szczesny, sarà confermato il trio Gatti-Bremer-Rugani. Così, in mediana, McKennie agirà ancora da mezzala accanto agli insostituibili Locatelli e Rabiot. Con Weah confermato a destra, l’unico dubbio è a sinistra con il ballottaggio tra Cambiaso e Kostic, con l’ex genoano favorito.