Juventus-Verona si giocherà domani, domenica 25 ottobre 2020, all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio fissato alle ore 20.45, con le squadre di Pirlo e Juric in campo per tre fondamentali punti. Tra due impegni di Champions, uno vinto e uno da affrontare, i bianconeri cercano una vittoria che dia fiducia e morale.



DOVE VEDERLA - Juventus-Verona sarà trasmessa in tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite).



LE PROBABILI FORMAZIONI:



JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Morata.



VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Di Carmine.