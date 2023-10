Se davvero vuole provare a lottare fino alla fine per lo scudetto, come ha fatto intendere lo stesso Massimiliano Allegri, ladeve vincere anche e soprattutto contro le squadre sulla carta meno temibili. Una di queste è il, ospite in serata all'Allianz Stadium per il match valido per la 10^ giornata di Serie A. Ancora qualche balottaggio per il tecnico bianconero, che solo all'ultimo scioglierà le riserve sull'attacco - dove però è praticamente certo il ritorno dal primo minuto di Dusan Vlahovic - e sulla fascia sinistra.- La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN, con fischio d'inizio alle 20.45. Qui su ilBianconero diretta testuale con ampio pre e post partita, con tutti i commenti e le analisi dall'inviato a Torino e dalla redazione.- Scorri nella gallery per scoprire le probabili scelte dei due allenatori.