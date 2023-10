IN GALLERY LE PAGELLE DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI SPORTIVI

La Juve batte il Verona al termine di una sfida che sembrava stregata per la squadra di Massimiliano Allegri, in cerca del gol per tutti i 96 minuti di gioco. Rete che aveva trovato due volte grazie a Moise Kean, prima che il Var intervenisse annullando entrambi i gol. Alla fine il protagonista è uno dei meno attesi, non Chiesa, subentrato, non Vlahovic, ma Andrea Cambiaso, che regala i tre punti ai bianconeri.Da sottolineare anche l'intervento di Szczesny alla fine del primo tempo su Bonazzoli, così come in generale l'ennesima prova positiva del reparto difensivo. Divide la prestazione di Fabio Miretti, bocciato da alcuni, promosso da altri, mentre tutti sono d'accordo sull'insufficienza per Dusan Vlahovic.