Un 1-0 secco e importante contro il Verona all'Allianz Stadium, in una partita legata agli episodi e a tanta lotta. Ma il gol di Moise sposta gli equilibri della sfida, così come il cambio Miretti per Barrenechea e la prestazione di un super Locatelli. La Juve non soffre, ma nemmeno impressiona. E anche l'ingresso dei big non sembra fare la differenza. Intanto, però, arrivano tre punti che sono cruciali.