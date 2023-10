Fino alla fine. Con il cuore di una squadra finalmente diversa, che ci prova finché ne ha, finché può. Il volto dellaè quello di Andrea, ma si potrebbe scegliere chiudendo gli occhi: la gioia per questo 1-0, per un muso cortissimo eppure importantissimo, regala una notte in vetta e una consapevolezza superiore. La Juve è da scudetto. Non per meriti di campo, ma per quelli morali. Altre mille volte, questa partita, negli scorsi anni avrebbe avuto quel risultato parso scontato. Invece no. Invece sorride Allegri, che ha avuto ragione. Sorride il popolo juventino, che ci ha creduto. Sorride soprattutto il gruppo: ogni cosa è possibile con quest'atteggiamento.