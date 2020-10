Juve-Verona è il posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A. I ragazzi di Pirlo ospitano la banda di Juric per tre punti fondamentali nel cammino, nel progetto e per la fiducia, a pochi giorni dal big match di Champions League contro il Barcellona. Qualche dubbio alla vigilia e anche nella giornata odierna, ma ecco le scelte definitive degli allenatori.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVE (3-4-1-2) - Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Dybala, Morata. All. Pirlo​



VERONA (3-4-2-1) Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Colley; Kalinic. All. Juric (UFFICIALE)