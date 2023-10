Le scelte arbitrali che hanno caratterizzato il match di sabato tracontinuano a far discutere. Ai microfoni di TV Play è intervenuto Vittorio, agente di Milan, che è tornato a polemizzare sullo scontro tra l'attaccante gialloblù e Federico. Ecco le sue parole: "Milan non mi ha detto niente perché era all’antidoping, ma dare un pugno a un avversario è sicuramente meritevole di un cartellino rosso, sembrava un intervento dei difensori del passato. VAR? Non riesco a darmi una spiegazione sul perché non sia intervenuto. Non so se ha chiamato l'arbitro e quest’ultimo ha riferito di aver visto il contatto". Già ieri, in realtà, è emerso un video che "scagiona" il difensore bianconero ( CLICCA QUI ), che ha sì colpito l'avversario con una manata ma di certo non in maniera violenta o comunque tale da dover essere sanzionata con un'espulsione.