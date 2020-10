Poche ore a Juventus-Verona. Idee abbastanza chiare per l'allenatore gialloblù Ivan Juric, che contro il bianconeri dovrebbe schierare un 3-4-2-1 con Silvestri tra i pali, Lovato, Ceccherini ed Empereur nel terzetto di difesa, Faraoni e Lazovic larghi sulle fasce con Ronaldo Vieira e Ilic al centro; sulla trequarti, insieme a Tameze, giocherà uno tra Zaccagni e Colley con il primo favorito. Qualche dubbio per chi sarà la punta, con l'ex Favilli in vantaggio su Nikola Kalinic.