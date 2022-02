È il signor Massimi della sezione di Termoli ad aver fischiato l'inizio del match tra Juventus ed Hellas Verona all'Allianz Stadium. Inizia, quindi, una partita che può rappresentare un bivio per la stagione dei bianconeri. Qui, tutti gli episodi arbitrali in diretta.



Arbitro: Luca MASSIMI (Termoli)



Assistenti arbitrali: Alessandro CIPRESSA (Lecce) – Francesco FIORE (Barletta)



IV: Niccolò BARONI (Firenze)



VAR: Daniele DOVERI (Roma 1) - AVAR: Rodolfo DI VUOLO (Castellammare di Stabia)



Segui la diretta degli episodi arbitrali di Juventus-Verona:



28' - Sempre Vlahovic! Riceve in area ma c'è un contatto con Gunter che incrocia la gamba dell'attaccante bianconero. Arbitro e Var non danno un rigore che sembra poter esserci



25' - Ancora Vlahovic protagonista: contrasto in area con Ceccherini e il serbo cade a terra. Occhiataccia all'arbitro prima di rimettersi in piedi e correre verso il centro del campo



15' - De Paoli è il primo ammonito della partita



10' - Vlahovic affossato da Gunter qualche metro fuori dall'area, l'arbitro lascia correre



1' - Fischio d'inizio del match