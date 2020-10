6









La Juventus ospita il Verona nel posticipo domenicale della 5a giornata di Serie A. Una serata importante, collocata tra due impegni di Champions League (la seconda contro il Barcellona), che la Juve affronta ancora senza Cristiano Ronaldo. Ecco il sestetto arbitrale designato:



JUVENTUS – H. VERONA h.20.45

PASQUA

DE MEO – IMPERIALE

IV: GHERSINI

VAR: LA PENNA

AVAR: CECCONI



Di seguito tutti gli episodi analizzati LIVE:



90' Giallo per Kulusevski e Faraoni, arrivati faccia a faccia. E' il capitano del Verona, però, a provocare lo juventino pizzicandolo mentre è girato di spalle. La reazione porta alle ammonizioni.



69' Empereur stende Dybala al limite dell'area. Giallo giusto, sempre suo nel primo tempo un duro intervento non sanzionato ma meritevole del cartellino.



64' Ramsey giù in area per una spinta di Lovato, l'arbitro non fischia tra le proteste bianconere.



56' Ammonito Lazovic, fallo di mano su una ripartenza. 45' ANNULLATO UN GOL A MORATA! Grandissima giocata dello spagnolo, che fa lo scavetto a Silvestri e segna, ma la rete è annullata per fuorigioco di un paio di centimetri.



39' Ammonito Vieira, fallo duro su Dybala.



36' Bernardeschi giù in area dopo una trattenuta di Faraoni. Il pallone non gli arriva per l'uscita di Silvestri, ma l'esterno protesta e chiede a gran voce il rigore. La trattenuta c'è ed è prolungata.



15' ANNNULLATO UN GOL AL VERONA. Colley segna da dentro l'area, ma è in abbondante fuorigioco. Chiamata dell'assistente confermata dal Var.



9' Manca un giallo per Empereur. Duro intervento su Dybala, graziato da Pasqua.