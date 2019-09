Una partita difficile, quella di Torino: Juve e Verona hanno colpito e incassato. E il conto dei rigori - dati e non dati - è stato onesto: uno per parte, con vari episodi ben giudicati dall'arbitro. La Penna promosso, non a pieni voti ma con merito certo. In basso, il resoconto degli episodi.



LA PARTITA

94' - Punizione di Ronaldo, che tocca il braccio - attaccato al corpo - di Faraoni. Rigore non assegnato, e la decisione è giusta.

93' - Rosso per Kumbulla. Gran percussione di Matuidi, atterrato dal giovane centrale: il secondo giallo è giustissimo.

77' - Momenti di preoccupazione per Gonzalo Higuain. Il centravanti bianconero, entrato nel finale della partita tra Juve e Verona, è stato colpito da Ramani in area di rigore. Il contatto sembra fortuito, ma il Pipita si è molto arrabbiato con il quarto ufficiale.

57' - Cross dalla destra dell'Hellas, Danilo devia in angolo con la coscia. Il Verona protesta, ma il rigore non c'è. Ancora una volta, La Penna è perfetto.

48' - Gunter atterra Cuadrado in area: La Penna sanziona l'intervento del difensore. Il rigore è nettissimo.

31' - Kumbulla atterra Dybala all'inizio dell'area di rigore: il contatto c'è, ma non sembra esserci calcio di rigore.

19' - Calcio di rigore per il Verona: Demiral atterra Di Carmine. Fallo ingenuo: giusta scelta di La Penna.

17' - Occasione Juve con Ronaldo: il portoghese scatta in area (in posizione da valutare), ma viene atterrato nel momento in cui potrebbe impattare la palla. L'arbitro non fischia, ma il contatto c'è...