E' il signora fischiare l'inizio di. Di seguito la designazione completa:JUVENTUS – H. VERONA Sabato 28/10 h. 20.45FELICIANICARBONE - GIALLATINIIV: LA PENNAVAR: NASCAAVAR: ABBATTISTA85' - Chiesa viene atterrato in area e chiede il rigore: per arbitro e Var non é niente. Episodio dubbio56' - Kean nervoso sbatte un pallone a terra, ammonito. Esplode lo Stadium con cori e fischi all'indirizzo della squadra arbitrale53' - Gol di Kean, anzi no. A inizio azione l'attaccante difende palla contro Faraoni, dopo on field review per il Var le braccia sono larghe e il gol da annullare49' - Ammonito Folurunsho per proteste40' - Ammonito Rugani per fallo da dietro su Djuric37' - Ammonito Djuric per un gomito alto su Gatti23' - Il Verona chiede il rigore per un presunto tocco di mano di Weah. Dopo un lungo check la decisione: niente rigore13' - Che sfortuna! Super azione di Kean che dopo un'iniziativa personale tira e segna. A inizio a azione, però, il tacco del piede dell'attaccante é in fuorigioco, il Var annulla