Torna in campo la Juve dopo la pausa per le nazionali; i bianconeri ospitano all'Allianz Stadium il Verona, terz'ultimo in classifica. Calcio d'inizio alle 20:45, dirige l'incontro l'arbitro Marchetti, al Var Valeri. Di seguito i principali episodi da moviola del match.Sabato 01/04 h. 20.45MarchettiDi Iorio e Di GioiaIV: GhersiniVAR: ValeriAVAR: Giua8' - Locatelli a terra dopo un contrasto ma l'intervento è regolare. Inizio di partita molto pulito e con pochi falli.14' - Proteste di Magnani per un presunto fallo subito, l'arbitro lo ammonisce verbalmente.20' - Punizione dal limite per la Juventus dopo il fallo su Locatelli.35' - Altra punizione conquistata dalla Juve, fallo netto di Ceccherini su Milik a pochi centimetri dall'area.40' - Proteste della Juve per la decisione di Marchetti di non assegnare un calcio d'angolo sul tiro di Cuadrado deviato.41' - Ammonito Depaoli per il fallo su Gatti, con le proteste successive del giocatore del Verona.56' - Regolare il vantaggio della Juventus, firmato da Kean.58' - Brutto intervento in ritardo di Gaich su Bremer, secondo ammonito nel Verona.59' - Prima ammonizione anche per la Juve, fallo di Kean a centrocampo, era diffidato.67' - Di Maria atterrato da Duda a pochi centimetri dall'area di rigore. Fallo netto non fischiato dall'arbitro con le proteste dello stadium.76' - Qualche attimo di tensione in campo, Magnani finisce a terra dopo un contrasto con Vlahovic, prima il Verona e poi la Juve proseguono senza interrompere il gioco.