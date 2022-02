9









Una partita tutto sommato semplice, ma con un episodio dubbio, molto dubbio. Sono stati altri i temi di discussione in Juventus-Verona, dalla vittoria dei bianconeri e la rincorsa al quarto posto, fino all'impatto dei nuovi arrivati. Allo stesso modo, però, non è passato inosservato il contatto in area tra Gunter e Vlahovic, con il serbo steso in area e poi a chiedere il rigore al direttore di gara Massimi.



