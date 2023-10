. In GALLERY la moviola dei giornali.

In Juve-Verona è successo di tutto: i due gol annullati a Moise Kean, uno per fuorigioco millimetrico, l'altro per un contatto a metà campo con Faraoni. Ma non solo, anche tanti episodi dentro l'area di rigore, su tutti quello che ha visto coinvolto Federico Chiesa, toccato da dietro nel finale di partita quando ancora il punteggio era sullo 0-0.Partita piena di situazioni che potevano cambiare il corso del match e che lo hanno in effetti fatto, con i tifosi bianconeri che hanno più volte contestato le decisioni dell'arbitro Feliciani, non certo nella sua serata migliore