Intervenuto nella sua consueta rubrica su Calciomercato.com, l'ex arbitro Massimo Chiesa ha analizzato i principali episodi da moviola dell'ultima giornata di Serie A, compresi quelli del match tra Juve e Verona diretto da Massimi (con Doveri al Var), a cui ha assegnato un 6 in pagella. Ecco il suo commento sull'operato del collega: "Vlahovic allarga la gamba per chiedere il rigore, è stato giusto non fischiarlo. Massimi è un arbitro bravo, però gli do mezzo punto in meno perché ha sbagliato a fischiare una punizione in favore della Juve, che c'era, bloccando però il vantaggio per i bianconeri che stavano ripartendo: è una dimostrazione di scarsa attenzione".