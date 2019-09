Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato l'analisi tattica del gol del vantaggio di ieri contro il Verona, firmato da Aaron Ramsey:



"Partita non semplice per la Juventus di Sarri contro un Verona ben messo in campo ed estremamente tonico sul piano fisico. Sotto di una rete i padroni di casa hanno reagito vincendo per 2 a 1, con l'esordio dal primo minuto per Aaron Ramsey che ha realizzato il gol del momentaneo pareggio. L’azione dell’1 a 1 parte da un calcio di punizione nella trequarti bianconera. Cuadrado si allarga sulla sinistra e attacca la profondità. Lanciato da Alex Sandro entra in possesso palla: Ronaldo si sposta al centro mentre Dybala è largo e libero sulla destra. Tridente quindi molto mobile per non dare punti di riferimento agli avversari. Differente invece il movimento dei due interni a supporto dell’azione. Matuidi attacca l’area per far arretrare la difesa scaligera. Nella metà campo gialloblu si crea lo spazio per l’arrivo a rimorchio dell’alto interno, il gallese Ramsey. Servito da Ronaldo, il centrocampista della Juventus ha il tempo per controllare la palla e caricare il tiro. La traiettoria leggermente deviata è imprendibile per il portiere ospite".