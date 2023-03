. Dopo la pausa per le Nazionali, la Juventus domani sera torna in campo. Appuntamento all'Allianz Stadium per la sfida contro il Verona, per tre punti fondamentali in vista di un finale di stagione tutto da giocare. Infortunati a parte e con un futuro fuori dal campo tutto da scrivere, Allegri e la Juventus ripartono dal secondo posto consolidato contro l'Inter e da obiettivi chiari: vincere per non avere rimpianti.Il punto sulla situazione, i ballottaggi e tutte le ultime di formazione in vista di domani da parte del nostro inviato Cristiano Corbo. Ecco il suo video dopo la conferenza stampa: