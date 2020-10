Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus: “Abbiamo tanti giocatori giovani. Oggi non avevamo l’energia giusta, i ragazzi stavano andando oltre le proprie possibilità per il risultato. A me dispiace, la mia sensazione era che se tenevamo più a lungo potevamo fare meglio”.



SUL MERCATO – “Non parlo di mercato se no mi esonerano (ride, ndr). I ragazzi li ho visti benissimo. Sono dei 2000, 2001, vengono dalla Serie C alcuni, hanno personalità e lavorano tanto. Hanno uno spirito allucinante, li devo ringraziare perché stanno facendo benissimo”



TESIONI POST-PARTITA – “Ho preso insulti dagli spalti, uno mi ha detto qualcosa di brutto e quindi ho reagito. Dopo le partite è normale essere tesi”.