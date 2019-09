Mancano due rigori su Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. Secondo Tuttosport, l'arbitro di Juve-Verona La Penna avrebbe dovuto fischiare la massima punizione per la Juve in altre due occasioni, non solo nella ripresa per il fallo di Gunter su Cuadrado. Al 17', scrive Ts, il contatto tra Faraoni e CR7 era da sanzionare con la stessa punizione, stessa cosa al 32' della ripresa per il braccio chiuso a tenaglia di Rrahmani su Higuain. Il voto al fischietto La Penna è dunque cinque.​



PROMOSSO - Su Corriere dello Sport voto opposto, ovvero 7: "Direzione priva di sbavature, quattro occhi al posto di due, sempre vicino all'azione". Sulla Gazzetta dello Sport il voto è 6.5: "Colpisce la maturità con cui si rapporta ai calciatori. Non arretra di fronte alle ripetute proteste di CR7, il contatto con Faraoni non è da rigore".