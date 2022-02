Poco piu di 24 ore ci separano dal fischio di inizio del posticipo di campionato tra Juventus e Verona, con i bianconeri che potranno finalmente dare il via alla nuova era targata Dusan Vlahovic. Bianconeri che sperano anche di allungare una striscia di risultati senza precedenti in tutta la storia della Serie A. La Vecchia Signora infatti, non ha mai perso nessun confronto interno contro gli scaligeri sin dalle loro origini, arrivando a raggiungere le 30 partite senza sconfitta ( 25 V - 5N ). Nessuna squadra ha mai raggiunto una cifra cosi elevata nella nostra divisione.