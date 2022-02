Una serata memorabile, e non solo per i nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria, che al debutto in bianconero hanno subito messo la loro firma sul match. Juve-Verona lascia ottime sensazioni a tutti i giocatori della Vecchia Signora, compresi quelli che - per squalifica o infortunio - non sono scesi fisicamente in campo. E la gioia è anche sui social, dove tutti esultano per una "vittoria importantissima", per "tre punti da Juve", che non possono che far ben sperare per la fase decisiva della stagione. Da Morata a De Ligt, da Bonucci a Locatelli, nella nostra gallery i post celebrativi dei calciatori bianconeri al termine del fischio finale. P.s. tra le foto c'è anche un imperdibile abbraccio tra campioni...