La settimana che porta al posticipo dell'Allianz Stadium è entrata nel vivo e ora, Max Allegri deve capire quali saranno gli 11 titolari piu accredidati da schierare nella sfida contro gli scaligeri. Inutile dire che tutto il mondo bianconero si augura di vedere in campo i due volti nuovi di Denis Zakaria e Dusan Vlahovic, con quest'ultimo che ha letteralmente riacceso l'entusiasmo di tutti i tifosi. I gialloblù, dal canto loro hanno iniziato la preparazione per la sfida di domenica sera e per ottenere maggiore concentrazione, l'allenatore Igor Tudor ha deciso di svolgere la seduta odierna di allenamento a porte chiuse.