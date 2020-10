Diventato ufficiale due giorni fa, ecco che la Juve si presenta in campo con il nuovo kit, ideato dal noto artista e cantante Pharrell Williams. Una maglia speciale, la quarta della stagione 2020/21, che negli scorsi giorni è stata presentata così:



"Ridefinire i ricordi, rivivere la storia. Vivere un passo avanti. Oggi nasce il Quarto Kit di Juventus, ed è un quarto kit davvero mai visto. Per l’occasione, il design è stato curato (così come per pochissimi club in Europa, vale a dire Arsenal, Bayern Monaco, Machester United e Real Madrid) da adidas e Humanrace FC: il risultato è un kit dirompente, che i bianconeri utilizzeranno per la prima volta domenica, in occasione della sfida di campionato contro il Verona e che le bianconere vestiranno il prossimo 8 novembre, contro il Sassuolo.

Il team guidato da Pharrell Williams si è ispirato dal passato del Club, con le sue eredità e specificità, che sono stati gli elementi alla base del processo di progettazione. Reinventare i momenti storici per riflettere la cultura calcistica di oggi: questo è stato il processo che ha guidato il design di Humanrace FC, attraverso un’estetica hand-painted, centrale nel progetto. Il team di Humanrace FC ha guardato nell'archivio adidas per ritrovare la maglia rosa della stagione 2015-16, la prima stagione della partnership tra adidas e Juventus. Il colore audace e vivido che offusca il confine tra sport e stile è diventato un'icona istantanea della cultura calcistica moderna. Da qui l’ispirazione: il processo creativo è stato incentrato su una tecnica “disegnata a mano” grezza ed espressiva. Tutti i dettagli sono stati reimmaginati in formato vernice, dallo stemma del Club ai loghi dei partner, per creare un look dallo stile unifico, che ha anche un importante obiettivo comunicativo: infatti, lavorando a stretto contatto con ciascuna delle cinque squadre coinvolte nel progetto, Humanrace FC ha voluto riunire per la prima volta i Club in una celebrazione condivisa dello spirito umano. L'ambizione congiunta di Pharrell e del team di design adidas è dimostrare che il calcio è per tutti, unendo e celebrando le differenze".



Verrà utilizzata solo questa sera, mentre la Juve Women la indosserà il prossimo 8 novembre, contro il Sassuolo.