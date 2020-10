Stasera Juventus e Verona incroceranno i propri destini nella 5^ giornata di Serie A. Ma ad incrociarsi sono anche i destini dell'allenatore scaligero e dell'assistente di Pirlo sulla panchina della Juventus: Igor Tudor. Juric e Tudor, svela Tuttosport, non sono solo connazionali, ma anche concittadini. Sono nati nella stessa città croata, Spalato, e nella squadra dell'Hajduk sono cresciuti, prima di intraprendere parabole calcistiche diverse. Sul campo si sono già ritrovati l'anno scorso in Verona-Udinese, quando Tudor allenava i friulani: 0-0 il risultato. Stasera la Juve si augura un risultato differente. Fuori dal campo "torneranno a parlare della loro infanzia, dei loro investimenti a Spalato, delle loro vacanze in barca sulle coste del mar Adriatico".

TUDOR SU JURIC - "Ivan è un genio del calcio. Va capito, supportato, aiutato e sempre coinvolto, ma se messo in condizione dà tutto e fa miracoli [...]. Credo che al momento in Italia sia tra i primi tre o quattro allenatori più forti".